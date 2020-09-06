موازنة العراق 2020.. إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين

2020/09/06 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاحد، موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها، مشيرة الى أن المواز...

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