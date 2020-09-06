الصناعة تعيـد تأهيـل خـط إنتـاج صابـون غسيل “ثريا”

2020/09/06 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن اعادة تأهيل خط إنتاج صابون غسيل ( ثريـا ) الذي يستخدم في غسل الملابس والأوانـي .وقال مدير عام الشركة محمـد جبـار حسيـن في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “كوادر ( مصنـع الأميـن ) تمكنت من إعادة تأهيل خط إنتـاج صابـون غسيل ثريـا ايطالي المنشأ والذي يعد من الخطوط الإنتاجية القديمة بطاقة ١ طن في الساعة”.وأضاف حسين، أن “المنتج يخضع لعدة فحوصات مختبرية لتقييم كفاءة ونوعية المواد الأولية في جميع مراحل الإنتاج كون الشركة ملزمة بتطبيق المواصفات العراقية لجميع منتجاتها للتأكد من صلاحيتها للإستخدام البشـري”.



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