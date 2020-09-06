الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين

2020/09/06 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض تأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع ) إن" القروض التي اطلقها المصرف للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن .

واشار المصرف خلال البيان أن" التقديم على قرض الترميم وتاهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

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