2020/09/06 | 10:26 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 6 سبتمبر 2020 | 10:22 صباحاً | عدد القراءات : 4

القبض على أخطر عصابة للتسليب والخطف في البصرة

بغداد/..أعلنت قيادة شرطة البصرة، إلقاء القبض على أخطر عصابة إجرامية في التسليب والخطف في المحافظة.

وذكر بيان لها تلقته "عين العراق نيوز" ، انه "وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتسليب والخطف قامت بخطف المواطنين و إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية وعلى الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام البصرة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم و من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم و نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من افراد العصابة".

وأضاف البيان، انه "وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين اعترفا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل وليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".انتهى4

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