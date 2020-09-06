القبض على 43 مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في العراق

2020/09/06 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، القاء القبض على ثلاثة وأربعين مروجاً لأجهزة الغش الامتحاني في ست محافظات.

وذكر الجهاز في بيان أنه “تزامناً مع بدأ الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية؛ كثف جهاز الأمن الوطني جهده الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني، اذ تمكنت المفارز المختصة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، نينوى، الديوانية، المثنى) من القاء القبض على ثلاثة وأربعين متهماً وبالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش”.

وأوضح الجهاز انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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