بومبيو: اسرائيل والامارات سيشكلان تحالفاً يمنع ايران من تهديدنا

2020/09/06 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر “اتفاقية أبراهام” لـ”التطبيع الكامل” بينهما.وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة “FOX News” نشرت وزارة الخارجية الأمريكية … Readmore

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