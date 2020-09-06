بالصور.. عاملة بملعب

2020/09/06 | 10:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الكرواتي (4-1)، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أمم أوروبا لكرة القدم.





والتقطت عدسات الكاميرات فتاة من الفريق المنظم للمباراة، تطلب من النجم كريستيانو رونالدو، الجالس في ملعب "الدراغاو" في مدينة بورتو، ارتداء الكماكمة الطبية التزاما بشروط السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما قام به بالفعل النجم البرتغالي.

وغاب رونالدو، قائد والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 99 هدفا، عن هذه المباراة، بسبب التهاب يعاني منه في إصبع قدمه اليمنى، بسبب "لدغة نحلة".

وحقق منتخب البرتغال بطل النسخة الأولى لهذه البطولة القارية وكأس الأمم الأوروبية أيضا، فوزا ساحقا على ضيفه الكرواتي، وتصدر قائمة المجموعة الأولى للمستوى الأول (A3) لدوري الأمم الأوروبية، متقدما بفارق الأهداف على منتخب فرنسا، الذي تغلب بدوره على مضيفه السويدي بهدف وحيد.

محمد

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