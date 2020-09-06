تشكيل قيادة عمليات جديدة نطاق مسؤوليتها بثلاث محافظات

2020/09/06 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن تشكيل قيادة عمليات جديدة باسم قيادة عمليات سومر .وقال المصدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه :" تمت اعادة هيكلة الفرقة 19 ودمجها مع القيادة اضافة الى لواء من قوات الجيش في كربلاء".واضاف :" ان قيادة العمليات يتحدد نطاق مسؤوليتها بمحافظات ذي قار وكربلاء وبابل ، وان مقرها سيكون في ذي قار "./ انتهى9

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