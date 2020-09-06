الاعلام الامني : اصابة شرطي ومدني بالانفجار الذي استهدف رتلا لشركة امنية متعاقدة مع التحالف الدولي

2020/09/06 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن اصابة شرطي ومدني ، بانفجار العبوة التي استهدفت رتلا لشركة امنية ، شمال غربي بغداد مساء امس .وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ادى انفجار عبوة ناسفة مساء امس السبت مستهدفة عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة ، الى اصابة شرطي من القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك".وكانت عبوة ناسفة انفجرت مساء امس السبت مستهدفة رتلا لشركة امنية ، كان ينقل معدات للتحالف الدولي ، على طريق الشعلة السريع ./انتهى3

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