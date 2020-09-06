الدولار يبدأ الأسبوع بانخفاض والذهب يراوح في أسواق كوردستان

2020/09/06 | 10:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر صرف الدولار مقابل الدينار المحلي شهد تغييراً طفيفاً - صورة إرشيفية

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