تفجير ضد التحالف يخطئ هدفه ويصيب شخصين.. وبغداد تلتزم الصمت

2020/09/06 | 10:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مطلع الشهر الجاري، أصيب مدني بتفجير مماثل استهدف موكباً لشركة أمنية في محافظة بابل الجنوبية -صورة: منصات عراقية مدعومة إيرانياً

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