التحالف يعلق على الهجمات ضد قوافل معداته في العراق: بغداد تحقق

2020/09/06 | 10:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراتهم المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش، العقيد مايلز كاغينز، "خارجين على القانون" باستهداف قوات التحالف في العراق.

وقال في تصريح، الأحد 6 أيلول/سبتمبر، إن "الخارجين على القانون يستهدفون قوات التحالف الدولي، مضيفًا أن "هؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية".

وأكد الضابط الأمريكي، أن "هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين يقومون بنقلها".

وتابع كاغينز، أن "الحكومة العراقية أعلنت التزامها بتوفير الحماية لقوات التحالف، والتحالف مؤمن بقدراتها"، موضحًا أن "الحكومة العراقية تجري تحقيقات حول الموضوع".

كما أشار، إلى أن "الصواريخ التي تستهدف السفارة الأمريكية تسقط على منازل المواطنين العراقيين وليس السفارة".

وبيّن المتحدث باسم قوات التحالف، أن "أحد صواريخ الكاتيوشا سقط قبل أيام على منزل ضابط عراقي بجهاز مكافحة الإرهاب وتسبب بهدمه".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، صباح الأحد، تعرض عجلة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي إلى هجوم بعبوة ناسفة على طريق الشعلة، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أن "الهجوم وقع مساء السبت، وأسفر عن إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك، وتم نقل الشرطي والمدني إلى المستشفى".

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