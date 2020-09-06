الشرطة البريطانية: إصابات بحوادث طعن في برمنجهام

2020/09/06 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام الإنجليزية عن واقعة كبيرة بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان “يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام وتم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة.

وأضافت “نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها.

وذكر البيان أن أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الأحداث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

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