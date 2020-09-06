2020/09/06 | 10:57 - المصدر: عين العراق

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مقابلات وتقارير

الأحد 6 سبتمبر 2020 | 10:31 صباحاً | عدد القراءات : 18

الكهرباء تبرم عقدا بقيمة 80 مليون دولار مع السويد لانشاء محطات تحويلية

بغداد/..كشف السفير العراقي في ستوكهولم أحمد الكمالي، الأحد، عن توقيع عقد بقيمة 80 مليون دولار بين وزارة الكهرباء واحدى الشركات السويدية لانشاء محطات تحويلية، فيما اعرب عن امله في افتتاح خط طيران بين بغداد وستوكهولم قريبا.

وقال الكمالي في حوار تابعته "عين العراق نيوز" ، إن “العلاقات بين البلدين تطورت بعد عقد مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي استضافته السويد عام 2008، والذي يمكن اعادة عقده في بغداد حال سماح الظروف واتفاق الدول الاوروبية على ذلك”.

واشار الى “الدعم الذي قدمته الحكومة السويدية في مؤتمر اعادة اعمار العراق عام 2017 ضمن ستراتيجية التعاون الانمائي التي ما زالت سارية بالوقت الحاضر، اذ تعهدت بدفع مبلغ مليار كرون لتطوير الحكومات المحلية”.

وكشف عن “تقديم اكثر من مليون دولار بموجب اتفاقية وقعتها الوكالة السويدية «سيدا» مع صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق لدعم خطة الاستجابة لجائحة كورونا”.

وافصح عن “توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء واحدى الشركات السويدية المختصة بخدمات الطاقة الكهربائية لانشاء اربع محطات تحويل من اصل 24 محطة بسعة 132 كيلو فولت في منطقة بوب الشام في بغداد ووسط الكوت والديوانية وفي الحيانية بالبصرة بمبلغ 80 مليون دولار”.

واعرب الكمالي عن امله بـ”توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني العراقية ونظيرتها السويدية لوضع اللمسات الاخيرة لاعادة فتح خط طيران بغداد ـ ستوكهولم".انتهى4

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