نائب يطالب الحكومة بإجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد

2020/09/06 | 11:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، رئيس الوزراء بإتخاذ اجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد ، خاصة في الجانب الزراعي الذي يعد موردا مهما للموازنة بعد النفط، على حد قوله.وقال الشمري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي ان "الكاظمي يحتاج الى اجراءات سريعة لما وعد بتنفيذه ، خاصة بالجانب الاقتصادي والاستثماري والمالي عبر تعزيز الا ستثمارات الداخلية وفتح المجال للاستثمارات الخارجية وعبر خطوات تعزز الثقة داخليا وخارجيا بالسوق المحلية".واضاف الشمري :" ان من هذه الاجراءات تهيئة الاجواء المناسبة امنيا بشكل خاص لدخول واسع للمستثمرين ".واوضح :" ان استمرار تحقيق الاكتفاء بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية يتطلب البدء بمشاريع كبرى واستصلاح واسع للاراضي لضمان الاستمرارية دون ان تتاثر السوق المحلية باي ازمات ".محمد

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