الداخلية : عملية إرتباط قوات حفظ القانون مع شرطة بغداد كان اجراءً إدارياً وتنظيمياً

2020/09/06 | 11:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن نقل ودمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن السبب وراء نقل او دمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد لما ارتكبوه من أخطاء خلال ادائهم الواجبات المناطة بهم".وبين ان "هذه القوات التي تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الأمن الداخلي، وانهم أدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي ، وأن بعض الأخطاء التي حصلت سابقا كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها ..علما بان عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان اجراء إداري وتنظيمي لغرض تثبيت جهة الارتباط الإداري".ودعا المحنا الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على الأحاديث او المعلومات غير الرسمية".محمد

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