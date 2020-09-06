"غنائم حرب وصراع على النفوذ".. هل تشهد دير الزور مواجهة مسلحة بين إيران وروسيا؟

2020/09/06 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتعلق الأمر بالنفوذ وغنائم الحرب قد يصبح المتحالفان في الحفاظ على النظام السوري (إيران وروسيا) غريمين، الأمر الذي ينذر بمواجهة مسلحة بينهما.

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