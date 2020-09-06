الرافدين مدة تسديد قروض 50 و30 مليون خلال 10 سنوات

2020/09/06 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مصرف الرافدين ان مدة تسديد قروض 50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين تكون في 10 سنوات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان “القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن”.واشار الى […]

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