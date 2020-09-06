كامل الدليمي ينتقد موقف الكتل السياسية من إقامة الانتخابات المبكرة

2020/09/06 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … انتقد النائب السابق كامل الدليمي، موقف الكتل السياسية من إقامة الانتخابات المبكرة ، متسائلا : رؤساء الكتل ممكن تفهمونة اللعب المستمر بمصير الناس وين راح يوصلكم وكيف ستجابهون الشارع العراقي !!!”.وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد , إن “تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بشأن تبكير الانتخابات […]

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