اسبانيا تبحث عن الانتصار الأول من بوابة أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية

2020/09/06 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يستضيف المنتخب الإسباني نظيره الأوكراني، اليوم الأحد، على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا، قد اقتنص تعادلاً قاتلاً في الجولة الأولى أمام مضيفه ألمانيا 1-1 فى مدينة شتوتغارت، فيما حقق منتخب أوكرانيا فوزاً غالياً على نظيره سويسرا 2-1، في العاصمة كييف، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

وضم المدير الفني لمنتخب “الماتادور” لويس إنريكي، العديد من الوجوه الشابة مثل أوسكار رودريغيز، وأنسو فاتي، والذان خاضا أولى مبارياتهم الودية في لقاء ألمانيا، بالإضافة إلى مدافع مانشستر سيتي، إريك غارسيا، وذلك فى ظل النقص العددي الكبير لعدد من اللاعبين، أمثال جوردي ألبا، وماركو أسينسيو.

وتقام اليوم الأحد 9 مباريات أخرى في الجولة الثانية للبطولة الأوروبية، أبرزها سويسرا مع ألمانيا، والمجر أمام روسيا، وويلز ضد بلغاريا.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية في حزيران 2021، ومرحلة “بلاي أوف” في اذار 2022.

ويلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبات الأخرى في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبى للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.



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