باحث : حملة الحكومة بشان السلاح المنفلت شكلية ولن تشمل المليشيات

2020/09/06 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد المحلل والباحث بالشأن العراقي، مجاهد الطائي، ان الحملة التي قامت بها الحكومة بشان السلاح المنفلت شكلية ولن تشمل المليشيات ومخازنها في المدن .وقال الطائي في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “الحملة المعلنة على السلاح المنفلت لن تشمل سلاح الميليشيات ومخازنها في المدن؛ وإنما اقتصرت على مافيات […]

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