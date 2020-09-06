الكشف عن توقيع عقد مع شركة سويدية لانشاء محطات كهربائية في 4 محافظات بقيمة 80 مليون دولار

2020/09/06 | 11:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف السفير العراقي لدى السويد، أحمد الكمالي، عن توقيع عقد جديد بقيمة 80 مليون دولار بين وزارة الكهرباء واحدى الشركات السويدية لانشاء 4 محطات تحويلية، من أصل 24 محطة سعة 132 كيلو فولت.

وقال الكمالي في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، ان “العلاقات بين البلدين تطورت بعد عقد مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي استضافته السويد عام 2008 ، والذي يمكن اعادة عقده في بغداد حال سماح الظروف واتفاق الدول الاوروبية على ذلك الدعم الذي قدمته الحكومة السويدية في مؤتمر اعادة اعمار العراق عام 2017 ضمن ستراتيجية التعاون الانمائي التي ما زالت سارية بالوقت الحاضر، اذ تعهدت بدفع مبلغ مليار كرون لتطوير الحكومات المحلية”.

وكشف عن تقديم اكثر من مليون دولار بموجب اتفاقية وقعتها الوكالة مع صندوق الامم {سيدا} السويدية المتحدة للسكان في العراق لدعم خطة الاستجابة لجائحة كورونا.

وافصح عن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء واحدى الشركات السويدية المختصة بخدمات الطاقة الكهربائية لانشاء اربع محطات تحويل من اصل 24 محطة بسعة 132 كيلو فولت في منطقة بوب الشام في بغداد ووسط الكوت والديوانية وفي الحيانية بالبصرة بمبلغ 80 مليون دولار”.

واعرب الكمالي عن “أمله بتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني العراقية ونظيرتها السويدية لوضع اللمسات الاخيرة لاعادة فتح خط طيران بغداد – ستوكهولم”.

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