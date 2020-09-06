2020/09/06 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زوجة تتفق مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في مجاري الصرف الصحي ======================استنادا لتوجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام محافظة بغداد وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، احال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوئ فقدان شخص لاسباب مجهولة :-• بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣ تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام ومن خلال متابعه كامرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) باخذ المجني عليه الى مكان مجهول واخفائه ، وبعد تشكيل فريق العمل خلال ٢٤ ساعة من احالة الدعوى الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تم القاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاق على قتله حيث قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورميه فيها، تم الانتقال الى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي، كذلك تم القاء القبض على زوجه المجنئ عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم اعلاه واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم النكراء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تنسق مع عشيقها عملية خطف وقتل زوجها: ألقيت جثته في مجاري الصرف الصحي!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تنسق مع عشيقها عملية خطف وقتل زوجها: ألقيت جثته في مجاري الصرف الصحي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).