شرطة النجف تلقي القبض على متهمين قتلوا امرأة ودفنها بدارها

2020/09/06 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ألقت شرطة النجف القبض على متهمين قاموا بقتل امرأة ودفنها داخل دارها.وقالت مديرية شرطة النجف في بيان، “بعد تبليغ شعبة مكافحة اجرام الوفاء عن وجود حادث قتل في منطقة الحيدرية وعلى الفور وبتوجيه من قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء فائق فليح الفتلاوي تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية مدير مكافحة اجرام […]

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