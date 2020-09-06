جريمة نكراء في بغداد.. بطلها زوجة وعشيقها

2020/09/06 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على امرأة اتفقت مع عشيقها على خطف وقتل زوجها ورميه في المجاري في منقطة بغداد الجديدة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “استنادا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام محافظة بغداد وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، احال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة”.

وأوضحت انه “بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣ تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام ومن خلال متابعه كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) بأخذ المجني عليه الى مكان مجهول واخفاءه، وبعد تشكيل فريق العمل خلال ٢٤ ساعة من احالة الدعوى الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تم القاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاق على قتله حيث قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورميه فيه”.

وبينت انه “تم الانتقال الى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي، كذلك تم القاء القبض على زوجة المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم اعلاه واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم النكراء”.

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