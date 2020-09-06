اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها ورميه في “مجاري الصرف الصحي”.. الداخلية تروي تفاصيل الجريمة

2020/09/06 | 11:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاحد، تفاصيل جريمة اختطاف وقتل طالت رجلًا باتفاق بين زوجته وعشيقها، انتهت بالزوج إلى رميه في مجاري الصرف الصحي.

وبحسب بيان الداخلية فإنه “استنادا لتوجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام محافظة بغداد وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، احال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوئ فقدان شخص لاسباب مجهولة :-“.

واضاف انه “بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣ تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام ومن خلال متابعه كامرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) باخذ المجني عليه الى مكان مجهول واخفائه، وبعد تشكيل فريق العمل خلال ٢٤ ساعة من احالة الدعوى الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تم القاء القبض على الجاني واعترف بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاق على قتله حيث قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورميه فيها”.

واشار الى انه “تم الانتقال الى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي، كذلك تم القاء القبض على زوجه المجنئ عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم اعلاه واتفاقهم على تنفيذ جريمتهم النكراء . “

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