الدراجي يطالب مجلس المفوضين بالابتعاد عن المحاصصة في اختيار مديري الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب محمد صاحب الدراجي خلال مؤتمر صحفي، مجلس المفوضين في المفوضية العليا للإنتخابات، بضمان النزاهة والمهنية في عملية اختيار مديري الدوائر الانتخابية.

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