تحالف الوطن أولا يدعو إلى الإسراع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/09/06 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الوطن أولا مثنى السامرائي على الإسراع بإجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يضمن التوازن الوطني لجميع أطياف الشعب العراقي.

وقال السامرائي في بيان إن عملية إقرار تعديل القانون لا تحتاج لموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، مشددا على ضرورة الإسراع بإجراءات التعديل لقانون المحكمة بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري للبت بالعملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين.

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