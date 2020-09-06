2020/09/06 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت عمليتا العاصمة بغداد ومحافظة البصرة النتائج المرجوة منهما، بحسب قيادة العمليات المشتركة

المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح، إن العمليتين انطلقتا بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وهدفها مطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون، مبينا أن القوات الأمنية صادرت خلالهما اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب.

وأضاف أن العمليات الامنية الاخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون، مؤكدا جدية القوات الأمنية في فرض القانون بجميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: جادون بفرض هيبة الدولة والقانون بجميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: جادون بفرض هيبة الدولة والقانون بجميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).