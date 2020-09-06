بينها قتل 320 من العمال الكردستاني.. تركيا تعلن نتائج عملياتها شمالي العراق

2020/09/06 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد (06 أيلول 2020)، نتائج عمليتها العسكرية التي انطلقت في شمالي العراق، والتي أطلقت عليها تسمية "المخلب"، فيما بينت عدد الذين تم قتلهم منذ انطلاق العملية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم من قبل الجيش التركي منذ انطلاق عمليات (المخلب) بلغ 320 شخصاً"، بحسب تعبيرهم.

وبيّنت الوزارة، أن "القوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشيط في إطار عملية المخلب النمر شمالي العراق".

وأشار البيان إلى أن "العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى ضبط 265 قطعة من المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف (أر بي جي)، و26 سلاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى".

وفي 16 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر"، في شمالي العراق، وشنت غارات جوية عديدة على مواقع مختلفة، وادّعت أنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين تدرجهم أنقرة على لائحة "الإرهابيين".





وأطلقت الحكومة العراقية بيانات استنكار عديدة، فيما استدعت السفير التركي لدى بغداد أكثر من مرة، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف الذي تشنه تركيا على العراق.

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