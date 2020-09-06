المالكي يدعم جمع السلاح غير القانوني وملاحقة والخارجين عن القانون

2020/09/06 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، عن دعمه وتأييده لاي خطوة تتخذها حكومة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بشأن ملاحقة الخارجين على ...

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