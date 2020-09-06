المكسيك تسجل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بكورونا

2020/09/06 | 11:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس.وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.انتهى 25

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