الدفاع التركية تعلن انتهاء عملية المخلب شمال العراق وتعلن نتائج الحملة العسكرية

2020/09/06 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركیة، الیوم الأحد (06 أیلول 2020 ،(نتائج عملیتھا العسكریة التي انطلقت في شمالي العراق، والتي أطلقت علیھا تسمیة “المخلب”، فیما بینت عدد الذین تم قتلھم منذ انطلاق العملیة.وذكرت الوزارة في بیان نقلتھ وسائل إعلام تركیة، أن … Readmore

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