مسؤول ايراني : انتاجنا من اليورانيوم المخصب يعادل انتاج ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي

2020/09/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، عن ان انتاج ايران الحالي من اليورانيوم المخصب، يعادل الانتاج ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.وقال كمالوندي لوكالة انباء الطلبة الايرانية / ايسنا / :" ان ما جاء في التقارير الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ضمن توقعاتنا، والانتاج الحالي لليورانيوم المخصب في ايران يعادل انتاجنا قبل الاتفاق النووي ".واضاف :" ان الوقت حاليا مناسب للانشطة النووية، وان استكمال مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل يستغرق عامين الى ثلاثة وفق التوقعات ".واشار الى :" ان عملية البحث والانتاج في الجيل الجديد من اجهزة الطرد المركزي جيدة ومهمة، بما في ذلك اجهزة طرد مركزي مطورة من أنواع IR 6 و IR 8 و IR، ويتم اختبارها جيدا في ايران، ونحن الآن في طور استكمال البحث".وجدد كمالوندي ترحيبه بالتقرير الأخير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي قال إن : إيران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى واحد من موقعين نوويين مشتبه بهما.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، إن : إيران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.وأعلنت الوكالة أن : مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كلغم ما يفوق إلى حد بعيد 300 كلغ، وهو الحجم المتفق عليه في 2015.وتحتاج إيران إلى إنتاج 1050 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% لتصنيع سلاح نووي، وفقا لتقارير دولية، في حين تصر على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية، فيما قالت الوكالة إنها ستأخذ عينات من الموقع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر./انتهى3

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