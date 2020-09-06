الداخلية : اخطاء قوات حفظ القانون .. تصرفات صدرت من بعض الافراد

2020/09/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت وزارة الداخلية ان اخطاء قوات حفظ القانون ..



تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها.وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان صحفي :" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن السبب وراء نقل او دمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد ، لما ارتكبته من اخطاء خلال ادائها الواجبات المناطة بها ".واوضح :" ان هذه القوات تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الامن الداخلي، و ادخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الانسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، بالاضافة الى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي ، وان بعض الاخطاء التي حصلت سابقا كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها ".وتابع المحنا :"ان عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان اجراء اداريا وتنظيميا لغرض تثبيت جهة الارتباط الاداري .ودعا الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على الاحاديث او المعلومات غير الرسمية./انتهى3

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