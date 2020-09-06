القبض على اكثر من اربعين مروجاً لاجهزة الغش الامتحاني في ست محافظات

2020/09/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القى جهاز الامن الوطني القبض على اكثر من اربعين متهما بالغش الالكتروني في امتحانات السادس الاعدادي ، في ست محافظات .وجاء في بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه:" تمكنت المفارز المختصة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، نينوى، الديوانية، المثنى) من القاء القبض على ثلاثة واربعين متهماً ، بالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث واجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش".واضاف البيان :" جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم"./انتهى3

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