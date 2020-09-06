نائبة تطالب رئاسة مجلس النواب للتعامل بـ”صرامة” مع النواب المتغيبين

2020/09/06 | 11:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /طالبت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، الاحد، رئاسة مجلس النواب بضرورة تطبيق النظام الداخلي بصرامة على النواب المتغيبين بدون أذن وبصفة دائمة. عبد المطلب في تصريح قالت، إن “التغيب عن حضور الجلسات ينعكس سلبا على أداء البرلمان وقدرته على إتمام القوانين خصوصا في هذه المرحلة”.وأضافت أن “المسؤولية التكاملية للنواب في الالتزام بواجباتهم العضوية كما نص عليه الظام الداخلي للمجلس”.وشددت عبد المطلب على “ضرورة نشر اسماء المتغيبين على الموقع الرسمي للدائرة الاعلامية للمجلس لكي يطلع عامة الشعب على ممثليهم ويميزوا بين النائب الذي يحضر الجلسات وبين النائب المتغيب”.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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