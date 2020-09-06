خطة عاجلة لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء.. هذه تفاصيلها

2020/09/06 | 11:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد طرحت لجنة الطاقة النيابية "خطة عاجلة" لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، يتم فيها الاعتماد على العوادم الخارجة من المحطات الغازية الحالية لتشغيل التوربينات البخارية من دون استخدام الوقود.وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي: إن "ابسط الحلول لمشكلة الكهرباء هو وضع خطة عاجلة لاضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية في البلد والتي تقدر باكثر من تسعة الاف ميغاواط، وبالامكان اضافة وحدات بنحو اربعة الاف الى خمسة الاف ميغاواط وبشكل عاجل وسريع".وأضاف أن "هذه الخطوة ستحقق سرعة انجاز الاعمال كونها تتم من خلال الاضافة لمحطات غازية موجودة بالفعل على عكس المضي بمشاريع جديدة"، منوها بانها "ستسهم ايضا بتقليل التلوث البيئي وكلف الانتاج".وأشار السليطي، إلى أن "الاموال التي رصدت للمستثمرين ارهقت الميزانية الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء، داعيا إلى "تضمين المشاريع المهمة بموازنة العام الحالي او التنفيذ على برنامج القروض لغرض الاسراع بادخالها مطلع الصيف المقبل والتهيؤ لزيادة ساعات التشغيل الكهربائي".

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