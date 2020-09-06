وكالة الاستخبارات: القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك

2020/09/06 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات اعتقلت أربعة دواعش وضبطت كدساً للعتاد في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت ان “الارهابيين اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلاً عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على قذائف هاون واطلاقات أسلحة مختلفة.



وقد تم إيداعهم التوقيف ورفع المخلفات الحربية بدون حادث يذكر”.

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