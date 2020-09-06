سائرون: اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

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النائب عن سائرون أمجد العقابي

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، الأحد، عن اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية، فيما أشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه.

وقال العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 6 أيلول 2020، إن "قادة الكتل السياسية ستجتمع خلال الايام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية"، مؤكدا أن "قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه".

واضاف ان "الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت".

ورجح العقابي، تمرير الملحق الانتخابي، خلال الايام القليلة القادمة.

وكان مجلس النواب قد أنهى خلال جلسته الأولى من السنة التشريعية الثالثة الفصل الاول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ‏ وبحضور‎ ‎‏210 نائبا، مناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب.

ر.إ

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