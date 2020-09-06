نتائج “خطيرة” لدراسة حول ارتباط التدخين بالإصابة بفيروس كورونا

2020/09/06 | 11:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن ارتباط التدخين بمضاعفة نسبة التقاط عدوى كورونا.

وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بـ”كوفيد 19″.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن التدخين يزيد من المساهمة الجينية في الإصابة بعدوى “كوفيد 19″، حيث يمكن 3 سجائر فقط أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد بصورة أسرع في الجسم.

وقال فريق بحث دولي بقيادة، آلين فايز من جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية إن مستويات إنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر.

وقال الباحث الأسترالي: “بياناتنا الأولية تشير إلى أن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة، زاد من مستويات جينات ACE2 التي تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية”.

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