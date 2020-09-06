2020/09/06 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لصعوبة انتزاع السلاح من العشائر في عموم محافظات العراق من خلال عمليات أمنية فقط.

قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، مقترحا يقضي بتخصيص فقرة في الموازنة العامة لشراء الأسلحة من المواطنين، حيث أكد رئيسها محمد رضا آل حيدر في تصريح، أن باستطاعة الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة لشراء أسلحة المواطنين، وبعد مضي مدة من شهر الى شهرين، بإمكانها الانطلاق بعمليات عسكرية لردع التعامل بالأسلحة الثقيلة.

وأشار الى أن العمليات الأمنية التي تنطلق لمصادرة الأسلحة، لا تستطيع مصادرته، لأن الأسلحة بالإمكان إخفاؤها بكل سهولة، لذلك يجب على الدولة اتخاذ طرق بديلة لحصر السلاح لديها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل حصره بيد الدولة.. تقديم مقترح لشراء سلاح المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل حصره بيد الدولة.. تقديم مقترح لشراء سلاح المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).