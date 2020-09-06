الغبان: الكتل السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول عدد الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب محمد سالم الغبان في تصريح، عن قرب عقد الكتل السياسية اجتماعات مكثفة، لحسم الجدل حول عدد الدوائر الانتخابية، واستكمال التشريعات الخاصة بعدد من القوانين الأخرى، ومن بينها قانون المحكمة الاتحادية.

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