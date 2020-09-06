قال إن له انعكاسات إيجابية.. نائب يتحدث عن 3 شروط لتطبيق التجنيد الإلزامي

2020/09/06 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد النائب عن تحالف "سائرون"، جمال فاخر، الأحد، (06 أيلول، 2020)، ثلاثة شروط لتطبيق قانون التجنيد الالزامي على أرض الواقع.

وقال فاخر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة مجلس الوزراء ولم يصل أي شيء رسمياً منه إلى مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك دعماً نيابياً لإقرار قانون التجنيد الالزامي كون خدمة العلم أمر غاية الاهمية لها انعكاسات ايجابية في اتجاهات مختلفة".

وأضاف، أن "التجنيد الالزامي في حال اقراره يحتاج إلى 3 شروط لتنفيذه على الارض، وهي: توفير المعسكرات، والدعم اللوجستي، والوفرة المالية"، لافتاً إلى أن "القانون عند مناقشته في مجلس النواب سيكون هناك تنسيقاً مع وزارة الدفاع وبقية القوى الأمنية ذات العلاقة لبيان رأيها حياله باعتبارها جهة الاختصاص والتنفيذ".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، علّق السبت (15 آب 2020)، على إمكانية إقرار قانون التجنيد الالزامي، في ‏مجلس النواب، فيما أكد أنه لم يحصل أي تطور لغاية الآن.‏

وقال الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون التجنيد الالزامي مطروح في الدورة النيابية السابقة ولم يصوت عليه، وطرح ‏مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالية لكن لم يحصل اي تطور حياله حتى الان".‏

واضاف، ان "القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع"، مبيناً أنه "بدأت في الدورة ‏النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها ‏بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض".‏

واشار الركابي الى ان "التجنيد الالزامي له الكثير من المميزات الايجابية لكن يبقى رهن تطبيقه على ارض الواقع مرتبط بالامكانيات ‏المالية وقدرة الدفاع على توفير المعسكرات".‏

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