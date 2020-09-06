2020/09/06 | 11:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تمتنع عن الموافقة على انشاء مدرسة لقرى حقل الغراف النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/06 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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