خلال أسبوع واحد..

2020/09/06 | 11:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات من البيشمركة في مشارف طوخورماتو - من إرشيف [Manu Brabo/MEMO/Al Jazeera]

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