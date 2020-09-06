2020/09/06 | 11:58 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 6 سبتمبر 2020 | 11:58 صباحاً | عدد القراءات : 1

اكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا في ديالى و4 حالات وفاة

بغداد/...سجلت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، اكثر من 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقالت الدائرة، إن "المختبرات سجلت 91 اصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة و101 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".انتهى4

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