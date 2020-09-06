دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

2020/09/06 | 11:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أطلق خبراء تحذيرات لسكان المملكة المتحدة من غزة الدبابير الألمانية العملاقة، والتي تعتبر شديدة العدوانية.ووفقا لصحيفة “ديلي ستار”، فهذا النوع من الدبابير قادر على مهاجمة الناس دون سبب.وفقًا للخبراء، يرتبط ظهورهم بموسم صيفي دافئ جدًا، بالإضافة إلى وفرة الطعام وخاصة الفواكه المخمرة.ونصح رئيس شركة بريطانية لمكافحة الآفات، بول بيتس، السكان بتوخي الحذر في الشوارع والحذر من هذه الحشرات، خاصة أثناء النزهات.وقال إنهم وصلوا الآن إلى ذروتهم مع انتهاء الملكات من وضع بيضها، مما يعني أن العديد من الدبابير تغادر خلاياها.وحذر الخبير من أن لدغات هذا النوع أكثر إيلامًا من لدغات الدبابير العادية.



كما نصح بأنه عندما تقوم الدبابير باعتراضك، لا تقم بأي حراك باليدين، حيث من المرجح جدا أن تصبح هدفا لها.انتهى 25

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