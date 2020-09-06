مقتل عنصر أمن تونسي و3 مهاجمين في

2020/09/06 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة" في تونس عن مقتل 3 عناصر من الحرس الوطني التونسي، الاحد، في اعتداء وقع على دورية مرورية في مدينة سوسة.

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