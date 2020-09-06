ذي قار.. 340 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/09/06 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مصدر طبي، إن "المحافظة سجلت 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا، وأكثر من 340 إصابة جديدة".

محمد

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